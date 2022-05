Two Utah children get hepatitis with no known cause; pediatric cases increasing

UTAH, May 25, 2022 (Gephardt Daily) — Two Utah children younger than 10 were diagnosed with hepatitis with no known cause, the Utah Department of Health and Human Services announced Thursday.

Hepatitis is a form of liver inflammation that can lead to severe illness. Both children were hospitalized with serious liver illness and have since recovered, the DHHS statement says.

“There are many causes of hepatitis, but evaluation of these children did not find a clear source,” said Leisha Nolen, DHHS state epidemiologist, in a prepared statement.

“While rare, children do get hepatitis and we don’t always know the cause. We are working with local healthcare providers, public health departments, and CDC to understand if these children became sick because of the same factors causing increased hepatitis in children across many parts of the world. We encourage providers to report any suspect cases to public health for further investigation.”

Similar cases have been identified throughout the U.S. and several countries, the statement says. The cause is still unclear, but data suggest it may be related to an infection with adenovirus type 41, a virus that usually causes mild colds or stomach illnesses in children.

Utah’s cases were identified by physicians and reported to public health. No further information about the cases will be provided to protect patient confidentiality.

“We understand parents may be concerned,” Nolen said. “Call your child’s healthcare provider if you’re worried about their health or symptoms they may be having.”

Common symptoms of liver inflammation include fever, fatigue, loss of appetite, nausea, stomach pain, vomiting, dark-colored urine, light-colored stools (feces), joint pain, and yellowing of the skin (jaundice). Simple actions to protect your child and those around you include washing hands often, covering coughs and sneezes, staying home when sick, and keeping up-to-date on all vaccinations.

To learn more, visit this link: https://www.cdc.gov/ncird/ investigation/hepatitis- unknown-cause/overview-what- to-know.html.

Statement in Spanish

UTAH — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah (DHHS) ha identificado a dos niños de Utah menores de 10 años que fueron tratados de hepatitis sin causa conocida, algo similar a lo que se ha visto en otros estados. La hepatitis es una forma de inflamación del hígado que puede provocar una enfermedad grave. Aunque ambos niños fueron hospitalizados con una enfermedad hepática grave, ya se han recuperado.

“Hay muchas causas de hepatitis, pero la evaluación de estos niños no encontró una fuente clara. Aunque es raro, los niños contraen hepatitis y no siempre conocemos la causa”, dijo Leisha Nolen, epidemióloga estatal del DHHS. “Estamos trabajando con los proveedores de atención médica locales, los departamentos de salud pública y los CDC para entender si estos niños se enfermaron debido a los mismos factores que causan el aumento de la hepatitis en los niños en muchas partes del mundo. Alentamos a los proveedores a reportar cualquier caso sospechoso a la salud pública para una mayor investigación.”

Se han identificado casos similares en todo Estados Unidos y en varios países. La causa aún no es clara; sin embargo, los datos sugieren que puede estar relacionada con una infección por adenovirus tipo 41, un virus que suele causar resfriados leves o enfermedades estomacales en los niños. Los casos de Utah fueron identificados por los médicos y notificados a la salud pública. No se proporcionará más información sobre los casos para proteger la confidencialidad de los pacientes.

“Entendemos que los padres puedan estar preocupados. Llame al proveedor de atención médica de su hijo si le preocupa su salud o los síntomas que pueda tener”, dijo Nolen. Entre los síntomas más comunes de la inflamación del hígado se encuentran la fiebre, la fatiga, la pérdida de apetito, las náuseas, el dolor de estómago, los vómitos, la orina de color oscuro, las heces de color claro (caca), el dolor en las articulaciones y el color amarillento de la piel (ictericia). Algunas acciones sencillas para proteger a su hijo y a los que le rodean son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y estornudar, quedarse en casa cuando esté enfermo y estar al día con todas las vacunas.

Para saber más visite, https://www.cdc.gov/ncird/ investigation/hepatitis- unknown-cause/overview-what- to-know.html.